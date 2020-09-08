Алтайский волейбольный клуб "Университет" выиграл у команды из Санкт-Петербурга

Алтайский волейбольный клуб "Университет" выиграл у "Автомобилиста" из Санкт-Петербурга со счетом 3:0 (25:20, 25:9, 25:17).

Напомним, что 7 сентября в Барнауле стартовал зональный этап на Кубок 75-летия Победы. В турнире участвуют 16 команд Высшей лиги "А", которые разделили на четыре зоны по четыре команды. Соперниками "Университета" стали "Автомобилист" (Санкт-Петербург), "Кама" (Пермь) и "Локомотив-2" (Новосибирск).

В первый же день волейболисты "Университета" одержали убедительную победу на своей площадке. В другом матче первого игрового дня "Локомотив-2" в четырех партиях взял верх над "Камой".

9 сентября барнаульцы сразятся с новосибирской командой, а 10 сентября "студенты" сыграют против "Камы". Команда, занявшая первое место, выйдет в финальный турнир кубка, в котором сыграют победители всех четырех групп.