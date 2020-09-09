Ученые рассказали о причинах преждевременной смерти у мужчин

Низкий уровень витамина D в крови может привести к развитию серьезных заболеваний у мужчин, сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

В исследовании приняли участие почти две тысячи мужчин в возрасте 40-79 лет. Специалисты сравнили уровни метаболитов витамина D с текущими показателями здоровья с учетом возраста, веса, вредных привычек и оценки самочувствия. Оказалось, что уровень метаболитов связан с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, раком, остеопорозом и повышенным риском преждевременной смерти.

Как выяснили специалисты, уровень свободного 25-гидроксивитамина D с большой вероятностью показывает на будущие проблемы со здоровьем. По словам ученых, данные подтверждают теорию о том, что дефицит этого витамина служит причиной более высокого риска смерти, хотя причинно-следственные связи пока остаются неопределенными.