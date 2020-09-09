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Барнаулец Сергей Шубенков стал трехкратным чемпионом России по легкой атлетике

, ИА "Амител"
Сам спортсмен результатом остался недоволен
Фото: swennews.ru

Фото: swennews.ru

Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков стал чемпионом России в беге на 110 метров с барьерами. Соревнования проходят в Челябинске, пишет Sports.ru

В финальном забеге с результатом в 13,31 секунды победил Шубенков. Второе место занял Константин Шабанов, а третье — его брат Филипп.

"Я недоволен сегодняшним результатом. Просто я давно не соревновался и приехал в Челябинск, как новичок. Сегодня я переволновался, а, может быть, меня тренер сегодня перенастроил. В итоге я сегодня сделал ровно то, что не надо было делать. В начале я реально много наошибался, как будто реально первый раз на соревнования приехал. Результат сегодня должен был быть другой", — прокомментировал свое выступление барнаулец.

Напомним, ранее Шубенков побеждал на чемпионатах России в 2013 и 2016 годах.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

9.09.2020 06:36
- гость -

Политика вождя и его братков привела к изоляции лучших легкоатлетов страны...

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