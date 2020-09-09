Барнаулец Сергей Шубенков стал трехкратным чемпионом России по легкой атлетике

Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков стал чемпионом России в беге на 110 метров с барьерами. Соревнования проходят в Челябинске, пишет Sports.ru

В финальном забеге с результатом в 13,31 секунды победил Шубенков. Второе место занял Константин Шабанов, а третье — его брат Филипп.

"Я недоволен сегодняшним результатом. Просто я давно не соревновался и приехал в Челябинск, как новичок. Сегодня я переволновался, а, может быть, меня тренер сегодня перенастроил. В итоге я сегодня сделал ровно то, что не надо было делать. В начале я реально много наошибался, как будто реально первый раз на соревнования приехал. Результат сегодня должен был быть другой", — прокомментировал свое выступление барнаулец.

Напомним, ранее Шубенков побеждал на чемпионатах России в 2013 и 2016 годах.