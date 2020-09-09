Жителей Алтайского края предупреждают о заморозках

С 10 по 12 сентября в Алтайском крае синоптики прогнозируют заморозки, в связи с чем в регионе передали штормовое предупреждение.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю уточнили, что 10 сентября температура воздуха в западных районах может достигать -2°С. В пятницу и субботу заморозки будут фиксировать уже по всему региону.

"Осенние месяцы для всех регионов отличаются неустойчивой погодой. Дождливые дни сменяются ветреными, потепление – похолоданием и заморозками, – рассказали в ведомстве. – Бытовые пожары, несчастные случаи в условиях природной среды, осложнение дорожной остановки – наиболее вероятные угрозы осеннего межсезонья".

Специалисты призвали жителей Алтайского края быть внимательными при использовании печей и электроприборов для поддержания тепла в доме. В первую очередь, следует убедиться в их исправности и не оставлять работающие устройства без присмотра.