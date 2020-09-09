Мэрию Барнаула обязали отремонтировать проблемную дорогу

Мэрию Барнаула обязали отремонтировать опасную дорогу по улице Крутой. По словам местных жителей, отрезок протяженностью 400 метров находится в ужасном состоянии. На нем нет асфальта, но зато есть ямы и грязь, из-за чего водители рискуют попасть в ДТП или слететь в находящийся вдоль дороги овраг.

В течение года горожане добивались ремонта полотна и безуспешно писали жалобы. Тогда они обратились за помощью в Центр защиты прав граждан, юристы которого сразу же направили жалобы в городскую прокуратуру и в комитет по благоустройству и дорожному хозяйству, а также уведомили о проблеме полицию.

Первоначально мэрия Барнаула ответила, что денег на ремонт проблемного участка нет, но его, возможно, проведут в 2021 году. Однако после проверки ГИБДД стало ясно: дорога по улице Крутой находится в неудовлетворительном состоянии и противоречит требованиям безопасности дорожного движения.

В связи с этим инспекторы обязали администрацию города провести ремонт дороги, а также составили административный протокол по статье "Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений", пишет "Домсовет".