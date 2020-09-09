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Алтайский край вошел в пятерку самых экологически чистых регионов России

, ИА "Амител"
Республика Алтай опередила соседей на одну позицию
Фото: letim-visoko.ru

Фото: letim-visoko.ru

Алтайский край занял четвертое место в Национальном экологическом рейтинге. Список опубликовала общественная организация "Зеленый патруль" по итогам лета 2020 года.

Республика Алтай стала третьей в рейтинге, а вот другие сибирские регионы показали не лучшие результаты. Хакасия заняла 37-е место, Томская область – 39-е, Кемеровская – 49-е, Новосибирская – 60-е, а Республика Тыва – 66-е.

Три сибирских региона оказались в десятке худших. Красноярский край занял 80-е место, а замкнули рейтинг Омская и Иркутская области, расположившись на 84-й и 85-й строчках соответственно.

Напомним, четыре раза в год специалисты "Зеленого патруля" замеряют природно-охранный, промышленно-экологический и социально-экологический индексы регионов России. Алтайский край и Республика Алтай уже не первый раз входят в первую пятерку рейтинга.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

9.09.2020 12:37
- гость -

и последнее места по зп

9.09.2020 13:17
Кукрыниксы

Глупый рейтинг. Алтайский край большой. Где-то лучше не жить. Где-то действительно воздух очень чистый, но там где людей практически нет. Наверное для рейтинга показатели брались там где вроде и люди еще живут, но деятельности не ведется. Нужно же судить по городам где действительно живут люди. А Барнаул входит в десятку самых грязных городов.

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