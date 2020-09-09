Алтайский край вошел в пятерку самых экологически чистых регионов России

Алтайский край занял четвертое место в Национальном экологическом рейтинге. Список опубликовала общественная организация "Зеленый патруль" по итогам лета 2020 года.

Республика Алтай стала третьей в рейтинге, а вот другие сибирские регионы показали не лучшие результаты. Хакасия заняла 37-е место, Томская область – 39-е, Кемеровская – 49-е, Новосибирская – 60-е, а Республика Тыва – 66-е.

Три сибирских региона оказались в десятке худших. Красноярский край занял 80-е место, а замкнули рейтинг Омская и Иркутская области, расположившись на 84-й и 85-й строчках соответственно.

Напомним, четыре раза в год специалисты "Зеленого патруля" замеряют природно-охранный, промышленно-экологический и социально-экологический индексы регионов России. Алтайский край и Республика Алтай уже не первый раз входят в первую пятерку рейтинга.