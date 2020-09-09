Специалисты Центра интернет-исследований (ЦИИ) выяснили средний возраст депутатов законодательных органов в российских регионах. Аналитики провели мониторинг дат рождения почти 4000 депутатов из всех субъектов федерации. Выяснилось, что в среднем по стране возраст народного избранника составляет 53 года.
В Алтайском крае показатель чуть ниже общероссийского – 50 лет. Это позволило региону занять 11-е место. Самый "молодой" парламент заседает в Хабаровском крае (46 лет), а самый возрастной – в Калужской области (59 лет).
Также аналитики выяснили, что самый юный депутат в стране трудится в Москве. Ему 22 года. Самого возрастного парламентария нашли в Томской области – 93 года.
Комментарии
"Алтайское Заксобрание признали одним из самых "молодых" в России"
С этим можно поспорить. А, вот то, что самое уголовное, это точно. За счёт ЕР, разумеется.