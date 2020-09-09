В Алтайском крае скорректировали размер накопительной пенсии

В Алтайском крае скорректировали средний размер накопительных пенсий на 783 рубля. Как сообщает региональное отделение Пенсионного фонда России, размер выплаты изменится для 592 пенсионеров.

Как уточнили в ведомстве, с июля 2012 года алтайским пенсионерам, помимо страховой пенсии по старости, назначают выплаты из пенсионных накоплений. В зависимости от условий их формирования есть три вида выплат: единовременная, срочная пенсионная и выплата накопительной пенсии.

С того же периода пенсионные накопления в виде единовременной выплаты получили 186 тысяч жителей Алтайского края. При этом срочную пенсионную выплату зачислили 216 жителям региона, а накопительную пенсию получили 635 человек.