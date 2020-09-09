Геи обязательны. Киноакадемия выдвинула новые требования для получения "Оскара"

Американская киноакадемия объявила, что для номинации на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм" в картине должны сниматься представители ЛГБТ-сообщества, женщины и инвалиды.

Отмечается, что новые стандарты созданы, чтобы поддержать равное представительство различных групп на экране и за его пределами, а также передать разнообразие аудитории, которая ходит в кино.

В общей сложности представлено четыре стандарта, каждый из которых связан с гендерными, инклюзивными, этническими и расовыми признаками.

Как минимум один из главных и второстепенных героев должен быть чернокожим, азиатом, латиноамериканцем или представителем другой этнической группы.

Не меньше трети актеров второго плана должны быть женщинами, членами ЛГБТ-сообщества, представителями небелого населения или людьми с ограниченными возможностями.

В центре сюжета фильма должна стоять проблема, связанная с одной из этих групп.

По крайней мере треть команды, работающая над производством и продвижением фильма, должна состоять из представителей этих групп.

Для номинации на главную категорию картина должна будет соответствовать хотя бы двум из этих критериев. Новые правила начнут действовать с 2024 года и не затронут другие номинации.