Геи обязательны. Киноакадемия выдвинула новые требования для получения "Оскара"

Американская киноакадемия объявила, что для номинации на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм" в картине должны сниматься представители ЛГБТ-сообщества, женщины и инвалиды.
Отмечается, что новые стандарты созданы, чтобы поддержать равное представительство различных групп на экране и за его пределами, а также передать разнообразие аудитории, которая ходит в кино.
В общей сложности представлено четыре стандарта, каждый из которых связан с гендерными, инклюзивными, этническими и расовыми признаками.
- Как минимум один из главных и второстепенных героев должен быть чернокожим, азиатом, латиноамериканцем или представителем другой этнической группы.
- Не меньше трети актеров второго плана должны быть женщинами, членами ЛГБТ-сообщества, представителями небелого населения или людьми с ограниченными возможностями.
- В центре сюжета фильма должна стоять проблема, связанная с одной из этих групп.
- По крайней мере треть команды, работающая над производством и продвижением фильма, должна состоять из представителей этих групп.
Для номинации на главную категорию картина должна будет соответствовать хотя бы двум из этих критериев. Новые правила начнут действовать с 2024 года и не затронут другие номинации.
Комментарии
Маразм крепчает.
фильмы гомосячины.
Вероятность получения повысится,если в фильме присутствует гей инвалид но не ниже второй группы инвалидности
а про негров забыли?
Вероятность получения повысится,если в фильме присутствует гей инвалид но не ниже второй группы инвалидности
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Не, лучше, черная лесбиянка инвалид и тогда стопроцентный оскар
9.09.2020 14:42
- гость -
а про негров забыли?
с языка сняли прям)))
тогда уж одноглазый негр-трансвестит
14:42 "Как минимум один из главных и второстепенных героев должен быть чернокожим"
Вообще в голливудских фильмах последних лет этот маразм заметен. В группу главных героев впендюривают педиков вообще без всякой сюжетной надобности! Или даже двух! Будь они просто дядьками, ничего бы не ухудшилось. Но при просмотре не коробило бы. Да и детям можно было показать. А так как мы с вами ребенку объясним, почему "эти два дяди целуются и за попу друг друга трогают?". Пичалька, в общем...
Представители ЛГБТ-сообщества и так являются инвалидами
9.09.2020 14:54
Мимопроходящий
это что..
по тв показывают иногда программу помощи животным, и там, так, невзначай, сюжеты проходят про семьи с собачками несчастными , при этом семья- два чувака, у одного надпись Джим. у другого надпись Джим-с-уайв, нормально так.. ограничение 6+ если что...
или про бассейны во Флориде, тоже 12+ , но семья тоже два черта бородатых- один уайв второго , куда кто смотрит ?
Зачем вообще фильмы смотреть - есть же книги? Любая книга интересней фильма снятого по этой книге. Почитайте солдата Чонкина, ржака в книге интенсивней чем по сериалу.
Или почитайте книгу "Москва слезам не верит" - настоящий сюжет - жесткая порнуха.
Лучше уж смотреть фильм в котором "один из главных и второстепенных героев должен быть чернокожим" и "Не меньше трети актеров второго плана должны быть женщинами" чем отечественное дерьмо с войной, танками полицаями и бандитами.
зачем кино, можно просто перед сном ковер на стене порассматривать, как детстве
9.09.2020 15:02
Кстати, да, поддерживаю. Фильмы не смотрю вообще.
Единственный фильм, который мне показался лучше книги, это "Способный ученик" по С. Кингу. Кинг писатель хороший, но концовки у него не получается. В фильме придумали лучше. И фильм "Побег из Шоушенка" по его же книге тоже оказался неплох. А больше не смотрел ничего.