Четверг, 10 Сентябрь, 07:38

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 76,07
€ 89,57
9°

1041007 +5218
Обь
196см +4


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2020День знаний-2020Коронавирус на Алтае
Новости

"Летят как болиды". Почему родители боятся отпускать детей в самую новую школу Барнаула

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Только за последние месяцы на улице Балтийской рядом со школой № 131 сбили нескольких человек
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

1 сентября в Барнауле в квартале 2006а, по адресу Взлетная, 85, открыли новую школу № 136, в которую пошли 1239 учеников, в том числе 357 первоклассников. Но родители не очень рады такому важному событию. Чтобы попасть в школу, детям приходится перейти улицу Балтийскую. По нерегулируемому пешеходному переходу через четыре полосы. Родители говорят, что водители несутся по дороге словно болиды "Формулы 1", не снижая скорость даже перед переходом. Несмотря на близость к школе, здесь отсутствуют "лежачий полицейский" и элементарный островок безопасности. Только за последний год на данном участке сбили, в том числе насмерть, уже несколько человек. Родители пишут коллективные письма в различные инстанции, а в мэрии отвечают на это, что денег на реконструкцию перехода пока нет. 

"Страшно за детей"

Ольга Тимофеева, мама одного из учеников школы № 136, рассказывает, что только на прошлой неделе на переходе сбили девушку. Между тем район пересечения улиц Балтийской и Сергея Ускова в последние годы активно застраивается. Квартиры в новых жилых комплексах приобрели молодые семьи с детьми. Людей здесь живет много, а инфраструктура практически отсутствует. По словам Ольги, в 200 метрах от нерегулируемого перехода есть регулируемый, и даже со светофором. Но путь через него до школы удлиняется на 10-15 минут. Понятно, что дети стараются дорогу сократить, тем более правил не нарушают, но все равно подвергаются опасности. 

"Буквально в прошлую пятницу здесь сбили женщину. На участке нет ограничения скорости. Нет даже знака "Осторожно, дети". Машины просто летят и сбивают людей. Если учеников младших классов стараются провожать и встречать, то старшие возвращаются из школы сами. Нам страшно за детей", – негодует Ольга Тимофеева.

"Лежачего полицейского" сделают. Через год

Женщина говорит, что она отправила уже несколько обращений в различные инстанции. Уполномоченный по правам детей в Алтайском крае Ольга Казанцева в ответ предложила обратиться в администрацию Барнаула.

В мэрии на запрос Тимофеевой подтвердили, что участок на улице Балтийской в районе школы № 131 является местом концентрации ДТП. И дорожники готовы ограничить скорость и установить там "лежачего полицейского". Но не в этом году. Якобы все деньги, которые идут на борьбу с аварийностью в Барнауле, уже потратили и дополнительных средств в бюджете просто нет. Поэтому, как пояснили в мэрии, переход включат в план на реконструкцию в следующем году. На вопрос, что помешало сделать переход согласно федеральному стандарту сразу, в администрации Барнаула не ответили.

Ситуацией уже заинтересовались общественники. В ОНФ сообщили, что взяли под личный контроль историю с отсутствием светофора рядом с новенькой школой.

Сколько вообще проблемных переходов в крае?

Как рассказали amic.ru в Госавтоинспекции Алтайского края, требованиям национального стандарта в регионе на конец августа 2020 года не соответствовали 62% из всех пешеходных переходов, расположенных рядом с образовательными учреждениями. 592 перехода оказались просто опасны.

Чаще всего на переходах отсутствуют дорожная разметка, ограждения и специальные светофоры. 127 пешеходных переходов рядом со школами даже не освещались.

По итогам проверки сотрудники Госавтоинспекции края выдали 318 предписаний на устранение выявленных недостатков.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

10.09.2020 07:11
гость

Денег нет, но вы держитесь!- девиз всех российских чиновников.

10.09.2020 07:35
- гость -

10.09.2020 07:11
гость
Потратить лишних 10 минут - ниже собственного достоинства - девиз нового вида - "человеквечнонедовольный", которому все обязаны.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< сентябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
Loading...
07:33
Жительница Алтайского края оскорбила полицейского из-за пьяного сына 0
07:18
По 3 тысячи на ребенка. Новые выплаты семьям с детьми будут в сентябре 0
07:03
"Летят как болиды". Почему родители боятся отпускать детей в самую новую школу Барнаула 2
06:48
Будет ли салют на День города в Барнауле и если да, то где его смотреть? 0
06:32
Бессмертный лебедь. В Барнауле открыли выставку, посвященную великой балерине ХХ века 0
06:17
Ефремов заявил, что адвокат Эльман Пашаев его "подставил" 5
06:01
Дождь и холод. Прогноз погоды в Алтайском крае на 10 сентября 0
23:41
Такой день. Прибавка к пенсии и усеченный день рождения Барнаула 0
23:23
Центр Гамалеи планирует разработать комбинированную вакцину от гриппа и COVID-19 1
23:01
Пропавшего в Барнауле мужчину нашли живым 0
22:43
В Алтайском крае осудят новосибирца, который ограбил подростков 0
22:24
Верховный суд не разрешил водителям игнорировать пешеходов 1
22:03
Юрий Лоза допустил пересмотр приговора Ефремову 0
21:40
Волейболисты "Университета" выиграли второй подряд домашний матч 0
21:23
Роналду сравнил футбол без болельщиков с цирком без клоунов 0
21:08
Алтайскому краю выделили еще 17 млрд рублей в связи с пандемией 3
20:53
Мужчина до смерти забил 90-летнюю мать в Алтайском крае 0
20:29
Алтайский край нарастил производство яиц 0
20:05
Лукашенко высмеял протестующих мужчин и сравнил их с фашистами 0
19:42
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 164 0
19:23
Звезду "Универа" лишат водительских прав 2
19:03
Работа в удовольствие. Семь видов хобби, способных принести доход 1
18:46
Пробки сковали движение транспорта в центре Барнаула 2
18:30
Число пострадавших от укусов клещей в Алтайском крае растет 0
18:07
Лукашенко: есть еще одна запись разговора Варшавы и Берлина по Навальному 8
17:53
Чак Норрис записал видеообращение к жителям Якутска 1
17:44
В Барнаульском зоопарке неожиданно появился Жорик 0
17:32
Россиянка начала крушить такси за отказ везти ребенка без детского кресла 3
17:18
Сгоревшее в центре Барнаула здание оказалось историческим 12
17:09
Награда за труд. Студенты АлтГПУ получат стипендию за работу в школах региона 0
16:54
Нарушение правил торговли алкоголем нашли во время "масочного" рейда в Барнауле 2
16:41
Житель Алтайского края избил прибывшего на вызов сотрудника ЧОП 11
16:30
По следам истории. Журналисты и блогеры рассказали о значимых местах Алтая 1
16:17
Алтайский Пухляш начал заниматься фитнесом. Правда, только в сериале 1
16:05
Россияне стали реже пользоваться банковскими картами 2
15:52
Глава алтайского ПФР ответит на вопросы о выплатах семьям с детьми 0
15:42
Испытания британской вакцины от коронавируса приостановили 3
15:31
Невменяемый житель Алтайского края обиделся на соседа и зарезал его жену 1
15:16
Рэпер Моргенштерн в дамском наряде получил премию "Женщина года" 7
15:03
За сутки в России умерли 142 зараженных коронавирусом 0
14:53
Фейерверк будет, но один. В мэрии Барнаула рассказали, как пройдет День города 5
14:40
Светлана Тихановская записала видеообращение к россиянам 65
14:29
Геи обязательны. Киноакадемия выдвинула новые требования для получения "Оскара" 34
14:15
Алтайские полицейские нашли почти полтора килограмма наркотиков в недостроенном доме 0
14:02
В России появилось новое пособие в 28 тысяч рублей 0
13:48
В барнаульском супермаркете произошел пожар 0
13:33
Умер сценарист "Костюмера" и "Пианиста" Рональд Харвуд 0
13:20
Еще 64 человека в Алтайском крае заразились коронавирусом 8
13:17
Пенсионер перенес инсульт и два дня пролежал в алтайской тайге 0
13:04
Как россияне будут отдыхать в 2021 году и сделают ли 31 декабря выходным днем? 13

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.