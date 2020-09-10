"Летят как болиды". Почему родители боятся отпускать детей в самую новую школу Барнаула

1 сентября в Барнауле в квартале 2006а, по адресу Взлетная, 85, открыли новую школу № 136, в которую пошли 1239 учеников, в том числе 357 первоклассников. Но родители не очень рады такому важному событию. Чтобы попасть в школу, детям приходится перейти улицу Балтийскую. По нерегулируемому пешеходному переходу через четыре полосы. Родители говорят, что водители несутся по дороге словно болиды "Формулы 1", не снижая скорость даже перед переходом. Несмотря на близость к школе, здесь отсутствуют "лежачий полицейский" и элементарный островок безопасности. Только за последний год на данном участке сбили, в том числе насмерть, уже несколько человек. Родители пишут коллективные письма в различные инстанции, а в мэрии отвечают на это, что денег на реконструкцию перехода пока нет.

"Страшно за детей"

Ольга Тимофеева, мама одного из учеников школы № 136, рассказывает, что только на прошлой неделе на переходе сбили девушку. Между тем район пересечения улиц Балтийской и Сергея Ускова в последние годы активно застраивается. Квартиры в новых жилых комплексах приобрели молодые семьи с детьми. Людей здесь живет много, а инфраструктура практически отсутствует. По словам Ольги, в 200 метрах от нерегулируемого перехода есть регулируемый, и даже со светофором. Но путь через него до школы удлиняется на 10-15 минут. Понятно, что дети стараются дорогу сократить, тем более правил не нарушают, но все равно подвергаются опасности.

"Буквально в прошлую пятницу здесь сбили женщину. На участке нет ограничения скорости. Нет даже знака "Осторожно, дети". Машины просто летят и сбивают людей. Если учеников младших классов стараются провожать и встречать, то старшие возвращаются из школы сами. Нам страшно за детей", – негодует Ольга Тимофеева.

"Лежачего полицейского" сделают. Через год

Женщина говорит, что она отправила уже несколько обращений в различные инстанции. Уполномоченный по правам детей в Алтайском крае Ольга Казанцева в ответ предложила обратиться в администрацию Барнаула.

В мэрии на запрос Тимофеевой подтвердили, что участок на улице Балтийской в районе школы № 131 является местом концентрации ДТП. И дорожники готовы ограничить скорость и установить там "лежачего полицейского". Но не в этом году. Якобы все деньги, которые идут на борьбу с аварийностью в Барнауле, уже потратили и дополнительных средств в бюджете просто нет. Поэтому, как пояснили в мэрии, переход включат в план на реконструкцию в следующем году. На вопрос, что помешало сделать переход согласно федеральному стандарту сразу, в администрации Барнаула не ответили.

Ситуацией уже заинтересовались общественники. В ОНФ сообщили, что взяли под личный контроль историю с отсутствием светофора рядом с новенькой школой.

Сколько вообще проблемных переходов в крае?

Как рассказали amic.ru в Госавтоинспекции Алтайского края, требованиям национального стандарта в регионе на конец августа 2020 года не соответствовали 62% из всех пешеходных переходов, расположенных рядом с образовательными учреждениями. 592 перехода оказались просто опасны.

Чаще всего на переходах отсутствуют дорожная разметка, ограждения и специальные светофоры. 127 пешеходных переходов рядом со школами даже не освещались.

По итогам проверки сотрудники Госавтоинспекции края выдали 318 предписаний на устранение выявленных недостатков.