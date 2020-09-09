В Барнаульском зоопарке неожиданно появился Жорик

В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" зафиксировали очередное пополнение. 8 сентября неизвестные оставили у ворот зверинца коробку с надписью "Жорик", в которой находился молодой журавлик.

"У ворот зоопарка кто-то оставил "живую коробку". Ни звонка, ни записки, только надпись "Жорик", – рассказали сотрудники зоопарка в Instagram.

Оказалось, что у птенца неправильно срослось крыло после перелома, и летать он больше не сможет. При этом работники зверинца заверили, что сделают все возможное, чтобы Жорику у них было хорошо.