Звезду "Универа" лишат водительских прав

Российский актер, звезда сериала "Универ" Арарат Кещян может лишиться водительских прав, сообщает Mash.

Артиста за рулем Infiniti задержали на севере Москвы после того, как он выехал на встречную полосу, двигаясь по Ленинградскому шоссе. Инспекторы составили протокол и направили дело в суд. Актеру грозит лишение права управления автомобилем на срок до шести месяцев.

В свою очередь, Кещян намекнул, что эту новость якобы заказали недоброжелатели, но рассказать обо всем он пообещал чуть позднее.

"Кажется, я знаю чьи пухлые губешки диктовали этот текст. Кажется, я догадываюсь, чьи щечки тряслись от волнения, чья мягенькая ладошка вытирала пот с полого лба", — написал актер в Instagram.

Арарат Кещян играл роль студента Майкла в сериалах "Универ" и "Универ. Новая общага" с 2009 по 2018 годы. Этого же персонажа актер исполнил в спин-оффе "СашаТаня".