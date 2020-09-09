Роналду сравнил футбол без болельщиков с цирком без клоунов

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду рассказал о своем отношении к матчам, которые в связи с пандемией коронавируса проходят без болельщиков или с ограниченным числом зрителей, сообщает Record.

По его словам, ему нравится, когда с трибун свистят фанаты, и его это заводит. Однако Роналду осознает, что здоровье человека – превыше всего.

"Если Всемирная организация здравоохранения говорит, что условия небезопасны, то на этом все. Самое главное – это люди. Но вообще играть без болельщиков – это как сходить в цирк без клоунов", – констатировал футболист.

Напомним, 8 сентября в игре со Швецией в Лиге наций Роналду забил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии, тем самым став первым европейцем, который достиг такого результата.