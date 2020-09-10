Власти Алтайского края опровергли вспышку COVID-19 в Ключевском районе

Власти Алтайского края опровергли информацию о вспышке COVID-19 в Ключевском районе. Как рассказали amic.ru в пресс-службе губернатора, все 10 случаев выявлены в домашних очагах в разных населенных пунктах.

Власти пояснили, что ранее ЦРБ сообщила о большем количестве зараженных COVID-19, однако все положительные анализы из муниципалитетов проходят дополнительную проверку и некоторые оказываются ложными. Сегодня часть ранее полученных результатов тестов подтвердились и их включили в ежедневную сводку.

Как уже сообщал amic.ru, 10 сентября стало известно о 10 выявленных пациентах с COVID-19 в Ключевском районе. Всего за минувшие сутки в Алтайском крае подтвердили 62 новых случая заражения коронавирусом.