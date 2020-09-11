"Сарайчик такой". Евгению Ракшину не разрешили построить ТРЦ "Лето-2"

Проект ТРЦ / Фото: amic.ru

Барнаульские архитекторы отклонили проект торгово-развлекательного центра "Лето-2" на Павловском тракте, 251, и отправили на доработку. Проект выполнили по заказу барнаульского предпринимателя Евгения Ракшина (соучредитель компании "Мария-Ра"). По замыслу авторов, новый ТРЦ планировали почти вплотную пристроить к существующему ТРЦ "Лето". Новое здание хотели сделать одноэтажным, а во дворе предполагали обустроить парковку. Однако архитекторы сочли, что проект слишком "сырой".

ТРЦ на пустыре

Новый торговый центр под условным названием "Лето-2" предприниматель намерен разместить на пустыре, сразу за существующим ТРЦ "Лето". По словам авторов проекта (АБК "Инновация"), эта территория заброшена, никак не эксплуатируется, вокруг одни кусты. Согласно документации, площадь нового здания – 5,5 тыс. квадратных метров. Главный вход будет находиться со стороны ул. Шумакова. За зданием предполагается небольшая парковка, рассчитанная на 84 машино-места. Расположен новый ТРЦ будет совсем рядом с "Лето" – на расстоянии всего трех метров.

Главное отличие "Лето-2" от "Лета" – в этажности. У нового здания всего один уровень. Авторы проекта пояснили, что второй этаж построить невозможно, потому что в этом случае градостроительные нормативы требуют увеличить парковку. Однако сделать это не позволяет площадь участка.

Что не понравилось архитекторам?

Архитекторы градостроительного совета проект раскритиковали. Они отметили, что расстояние между двумя зданиями не соответствует противопожарным нормам.

"Не боитесь повторить судьбу сгоревших торговых центров с сотнями погибших? Вас не волнует уголовное преследование?" – спросил архитектор Сергей Боженко.

Не устроило членов градсовета и то, что у ТРЦ предусмотрен всего один въезд на парковку. Он рассчитан и для заезжающих, и выезжающих с территории автомобилей. А это, по мнению экспертов, парализует улицу Шумакова.

"Я каждый день езжу по улице Шумакова на работу, и она ежедневно стоит в пробках", – отметила руководитель строительной компании "Алгоритм" Ксения Белоусова.

Вызвало критику и "примитивное архитектурное решение" объекта. По мнению экспертов, на участке можно было построить что-то более выразительное, а не создавать клон уже существующего здания. Проект ТРЦ "Лето", кстати, тоже критиковали архитекторы, но, в конце концов все же построить позволили.

"Ракшин столько лет воевал с гаражами на участке, планировал построить вторую "Европу", не получилось, построил "Лето". Сейчас к нему пристраивает совсем не то, что он хотел, я думаю. Почему нельзя объединить в одно большое здание? Столько стараний, а такой проект", – отметил депутат Барнаульской городской думы Евгений Носенко.

Главный архитектор "Алтайгражданпроекта" Евгений Башкиров шепотом поделился с соседом: "Сарайчик такой". Сергей Боженко согласился: в данном районе, который является вторым общественным центром Барнаула, нужно "требовать полноценную архитектуру".

"Совершенно примитивное архитектурное решение. Использование одного этажа нерационально. Лучше было сделать два этажа. В этом случае было необходимое количество мест для парковки. Парковка в одной стороне, главный вход – в другой. Мне нужно искать место, чтобы войти. Архитектурное планировочное решение довольное слабое. Один въезд и выезд, это ни в какие ворота. Только "петлевая разгрузка" может решить все проблемы. Авторы не справились с поставленной задачей", – подытожил Сергей Боженко.

В результате проект ТРЦ эксперты отклонили и отправили на доработку. Авторам рекомендовали рассмотреть вариант двухэтажного здания, уделить больше внимания пожарной безопасности, а также предусмотреть отдельные въезды и выезды.

Что известно об участке?

О строительстве ТРЦ на Павловском тракте, 251, стало известно в конце июля 2020 года. Тогда администрация города разрешила компании "Магистраль", которая имеет отношение к Евгению Ракшину, изменить назначение земельного участка. До июля территория предназначалась для объектов транспортного назначения, а после по документам там можно было построить ТРЦ.

Кстати, еще в 2018 году на земельном участке планировали возвести высотный дом. Так как территория не была предназначена для таких работ, компания "Магистраль" обращалась в мэрию, чтобы изменить назначение участка. Сделать это можно только после общественных обсуждений: администрация предлагает жителям города ознакомиться с проектом и направить свои предложения и замечания. Вопросов к проекту у общественности не возникло, поэтому чиновники разрешили компании изменить назначение земли. Однако организация этого так и не сделала.

Кстати, компания "Магистраль" более 10 лет судилась за участок на Павловском тракте, 251, с краевым управлением по имуществу. Чиновники уверяли: документы, подтверждающие право организации на участок, сфальсифицированы, а потому землю нужно вернуть краю. Точку в конфликте поставил Верховный суд. 23 июля 2020 года он признал право собственности за компанией.