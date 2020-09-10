10 сентября на 83-м году жизни скончалась британская актриса Дайана Ригг. Об этом сообщает BBC со ссылкой на личного агента артистки.

"Она мирно скончалась сегодня утром. Она находилась у себя дома в окружении членов семьи, которые попросили с уважением относиться к их праву на частную жизнь в столь трудное для них время", – сказать представитель актрисы.

Дайана Ригг получила известность после роли в фильме о Джеймсе Бонде "На секретной службе Ее Величества". Актриса сыграла Трейси ди Винченцо – единственную девушку, на которой агент 007 в итоге женился.

В 2013-2017 годах Ригг играла Оленну Тирелл в сериале "Игра престолов", фактически главу одного из великих домов Семи Королевств.