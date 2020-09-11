В России предложили сделать общественный транспорт бесплатным

В Министерстве транспорта РФ планируют сделать проезд в общественном транспорте бесплатным за счет водителей, сообщает РБК со ссылкой на проект транспортной стратегии, подготовленный ведомством.

Инициатива предусматривает введение механизма "пользователь платит" для всех категорий автомобилистов. По этой схеме с 2025 года с водителей будут взимать плату за проезд по дорогам регионального значения, а с 2035 года платить будут все категории пользователей дорог. Однако станет ли платным проезд на личном автомобиле по всем видам дорог, включая сельские, в документе не уточняется.

Таким образом Минтранс намерен стимулировать россиян пользоваться общественным транспортом, а также велосипедами и самокатами вместо машин.