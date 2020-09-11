В России предложили сделать общественный транспорт бесплатным

В Министерстве транспорта РФ планируют сделать проезд в общественном транспорте бесплатным за счет водителей, сообщает РБК со ссылкой на проект транспортной стратегии, подготовленный ведомством.
Инициатива предусматривает введение механизма "пользователь платит" для всех категорий автомобилистов. По этой схеме с 2025 года с водителей будут взимать плату за проезд по дорогам регионального значения, а с 2035 года платить будут все категории пользователей дорог. Однако станет ли платным проезд на личном автомобиле по всем видам дорог, включая сельские, в документе не уточняется.
Таким образом Минтранс намерен стимулировать россиян пользоваться общественным транспортом, а также велосипедами и самокатами вместо машин.
Комментарии
Очередной бред, который никогда не будет поддержан...
По большому счету, правильно, только развитие общественного транспорта может решить проблему с засильем авто. И да, общественный транспорт может быть удобным. Когда это свершиться, одному богу ведомо. Надеюсь, успеем еще порулить, удовольствие, однако.
Хорошо то как...благостная весть...
Идея отличная, но в реализуемость верится с трудом...
Что они там курят? Ничего подобного в мире нет!
А не изведут ли тем самым ОТ вообще?
А если большинство автомобилистов откажется платить и пересядет на бесплатный ОТ, то тогда на чьи деньги будет содержаться ОТ, если в достаточной мере плательщиков не будет? Идея противоречит сама себе.
В России всё что "бесплатно" стоит очень дорого или не существует. Как вам например "бесплатная" медицина?
Что они там курят? Ничего подобного в мире нет!
Есть- есть. Про Сингапур почитайте. Содержать авто ну о-очень дорого, все пользуются ОТ и такси, пробок нет вообще. ОТ очень удобный, комфортный, переполненности нет. НО Сингапур не Россия, хотя бы в силу расстояний. Иди к развитию ОТ надо, это деньги, переложат на кого? проще всего на автомобилистов. Когда это будет? В нашем нищем АК -нескоро
Это говорит о том что в министерстве транспорта РФ, сидят абсолютно дремучие и некомпетентные люди. Бесплатного ничего не бывает, вы все равно вытяните эти деньги через очередное повышение налогов из карманов граждан. Общественный транспорт в любом случае должен зарабатывать деньги, другой вопрос что к нему не надо относиться как к одной из разновидностей коммерческой деятельности как это делается сейчас в РФ. В любой развитой стране общественный транспорт финансируется из федерального или местного бюджета, это не тот случай когда рыночек порешает, это НЕ КОММЕРЧЕСКАЯ история. Ни один предприниматель не будет вкладывать деньги в развитие трамвайных и троллейбусных линий, а заполнит город дешевыми дизельными автобусами малой вместительности, что и происходит в российских городах, ведь власти не способны дать предпринимателю никаких гарантий и он не видит никакой перспективы влезать в это долгосрочное дорогостоящее дело с электротранспортом, горизонт событий который доступен ему для планирования очень близок, а законы в стране работают весьма избирательно и условно.
Верной дорогой идём. Развитие системы Платон и сбор денег олигарху. Сначала с грузовиков, потом легковых авто, а затем велосипедистов и самокатчиков. Ну а там и пешеходов налогом можно обложить, благо систему в москве уже испытали.
Кто же будет экономику двигать - покупать автомобили, заправлять их, ремонтировать, платить транспортный налог и т.д? Это обычный пук в воду, чиновники сами себе выдумали занятие.
сказочные сказочники)))))
Они итак ввели двойной налог на автомобилистов - и на бензин ввели и с авто не убрали. Теперь введут третий, а про "бесплатно" забудут. Пусть лучше этот налог повесят на тех, кто пользуется служебным транспортом.
Сейчас с этим короновирусом народ у кого есть машины не загнать в общественный транспорт, да и этот транспорт такой, что без великой необходимости не поедешь, как селедки в бочке набиваются. Ну а как уж водят этот транспорт вообще отдельная история.
Ну а как уж водят этот транспорт вообще отдельная история.
А за сколькими представителями оного автомобилисты едут и черный дым глотают, так уж и вообще не посчитать