Достать до звезд. Много ли вы знаете о холодном и загадочном космосе? Тест от amic.ru

Наш земляк Герман Титов был одним из первых (точнее, вторым), кто изучал космос в буквальном смысле "лицом к лицу". С тех пор наука узнала о Вселенной очень много. Благодаря космическим аппаратам, гигантским телескопам и великим умам мы знаем, что находится в далеком космосе, сколько лететь до ближайшей дыры и откуда вообще появился наш мир. А знаете ли все это вы? Проверьте себя и пройдите наш тест.

Кстати, если вы сами решили почувствовать себя астрономом-исследователем, то для начала вам понадобится телескоп. Но предупреждаем: хотя бы разок взглянув в оптику даже на Луну, вы, возможно, навсегда влюбитесь в астрономию и забудете о своих других увлечениях. Если вы готовы на такой риск, то в специализированном магазине оптики вам подберут подходящий телескоп. Ведь гораздо приятнее познакомиться с Юпитером и Андромедой "лично", чем читать о них в книжках.

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