В Барнауле скончалась известный профессор Тамара Степанская

11 сентября на 81-м году жизни после продолжительной болезни скончалась доктор искусствоведения, профессор, почетный работник высшего профессионального образования, академик, основатель факультета искусств Алтайского государственного университета и картинной галереи "Универсум" Тамара Степанская.

О дате и месте прощания станет известно позже.

Степанская родилась 11 декабря 1939 года в городе Свободном Хабаровского края. В 1962 году окончила Иркутский государственный университет. С 1964 года жила в Барнауле.

Степанская является автором 465 научных публикаций: монографий, учебных пособий, статей. Она – основатель факультета искусств Алтайского государственного университета, почетный профессор этого вуза, лауреат Демидовской премии.