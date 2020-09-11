Японцы предложили ударить ядерными ракетами по России

Чтобы вернуть Курильские острова в состав Японии, властям страны следует затеять с Россией военный конфликт. Такое мнение высказали японские пользователи в комментариях к статье на сайте Yahoo News Japan о решении премьер-министра Синдзо Абэ уйти в отставку, пишет РИА Новости.

По мнению автора материала, Россия неоднозначно отреагировала на уход Абэ. Поэтому в дальнейшем Москва попытается оказывать давление на будущего премьера в случае сохранения базового японского подхода "сначала решение вопроса о принадлежности южных Курильских островов, потом мирный договор", считает журналист.

В комментариях многие читатели жестко отреагировали на возможность такого развития событий и предложили крайне радикальные методы решения проблемы в отношениях между этими государствами.

Так, один из пользователей предложил не вести с Россией никаких переговоров. Вместо этого он считает, что лучше подождать, "пока Россия сама не загнется". Комментатор под ником lex посчитал, что Японии нужно примкнуть к Западу и США и "приложить все силы к международной изоляции России и санкциям против нее".

"Северные территории" нам ничем, кроме войны, не вернуть", — написал hat и подчеркнул, что РФ можно победить только ядерными ракетами.

Отметим, что Курилы являются предметом территориальных споров Японии и России со времен окончания Второй мировой войны. Именно тогда эти земли полностью перешли в состав Советского Союза.