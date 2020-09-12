В Бийске экоактивисты очистили от мусора берег озера

Воспитанники "Детского эколого-туристического центра" в Бийске вместе с преподавателями очистили от мусора берега озера Ковалевского. Об этом сообщает официальный сайт региона.

"Известно, что озеро образовалось на месте бывшего русла реки Бии. Оно даже имело статус памятника природы регионального значения в течение 12 лет. С каждым годом живописное озеро мелеет и заболачивается. Если не чистить дно, то через несколько лет Ковалевское озеро исчезнет", – рассказала методист центра Людмила Козлова.

По ее словам, озеро является излюбленным местом отдыха горожан, но далеко не все убирают за собой мусор. Отходы скапливаются на дне и по берегам водоема.

Юннаты ежегодно участвуют в природоохранных акциях и работа по очистке озера будет продолжена.