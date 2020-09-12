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Более 2,5 млрд рублей выделили на поддержку семей в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Деньги направили на реализацию нацпроекта "Демография"
Фото: loxotrona.net

Фото: loxotrona.net

Минсоцзащиты подводит итоги реализации проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" за восемь месяцев. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края. 

14 228 семей получили ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. На эти цели в указанный период направили 1 миллиард 57,82 миллиона рублей. Поддержка предназначена семьям, в которых ежемесячный доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума. 

17 761 семья получила ежемесячную денежную выплату при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком трех лет. На эти цели за восемь месяцев выделено 1 миллиард 392,33 миллиона рублей. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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