Конкурс на лучшее использование Мавзолея Ленина объявили в России

Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию "ре-использования" Мавзолея Ленина на Красной площади. Условия описаны на сайте организации.

"Участникам конкурса предлагается разработать фор-эскиз проекта ре-использования Мавзолея В.И. Ленина на Красной площади в Москве в качестве музея, посвященного его проектированию и строительству, а также организовать маршрут, связующий здание на улице Воздвиженка с Мавзолеем на Красной площади", – говорится в сообщении.

Работы принимаются до 19 октября. Целью мероприятия является "создание банка идей". В Союзе архитекторов уточнили, что "никакого политического заказа на проведение конкурса нет".