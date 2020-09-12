Конкурс на лучшее использование Мавзолея Ленина объявили в России

Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию "ре-использования" Мавзолея Ленина на Красной площади. Условия описаны на сайте организации.
"Участникам конкурса предлагается разработать фор-эскиз проекта ре-использования Мавзолея В.И. Ленина на Красной площади в Москве в качестве музея, посвященного его проектированию и строительству, а также организовать маршрут, связующий здание на улице Воздвиженка с Мавзолеем на Красной площади", – говорится в сообщении.
Работы принимаются до 19 октября. Целью мероприятия является "создание банка идей". В Союзе архитекторов уточнили, что "никакого политического заказа на проведение конкурса нет".
Комментарии
А Ленин решил из Мавзолея в яму наполненную грязью съехать?
Какие у нас архитекторы, мы воочию видим на примере нашего Барнаула. Неужели кто-то думает, что в столицах лучше? Плюс там политиканство весьма густо намешано. Пусть эти ребята в своём дерьме поваляются, а Ленин спокойно в мавзолее отдохнёт. Он заслужил. Если этих "землекопов" сослать туда, куда Ульянова ссылали, они и там работать не будут, а будут стараться стравить людей и половить рыбку (желательно в виде кучи долларов) в мутной воде. Ленин же времени зря не тратил, а написал фундаментальный труд "Развитие капитализма в России", во многом не утративший своё значение и сегодня. А ведь было ему по завершении ссылки всего-то 30 лет.
Была же раньше фраза - от Ильича до Ильича, а здесь для банка идей прямо напрашивается ещё один жилец (был же Сталин)!!!
Была же раньше фраза - от Ильича до Ильича, а здесь для банка идей прямо напрашивается ещё один жилец (был же Сталин)!!!
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А чтобы такое не случилось, там нужно открыть "Пятёрочку"
Нужно просто оставить историю нашего государства в покое и научиться с этим жить