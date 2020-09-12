Больше 10 тысяч жителей Алтайского края проголосовали досрочно

Только 3,5% избирателей Алтайского края, имеющих право проголосовать на выборах 13 сентября, сделали это досрочно.Об этом в ходе онлайн-брифинга 11 сентября заявила глава краевого избиркома Ирина Акимова.

Как отметила Акимова, на некоторых территориях досрочно проголосовали не более 1% граждан. Большая активность наблюдается в сельских территориях. Всего в Алтайском крае право проголосовать имеют 293 тысячи человек и правом на досрочный голос воспользовались чуть более 10 тысяч жителей региона.

Напомним, что досрочное голосование в Алтайском крае прошло с 2 по 12 сентября. Акимова напомнила, что воспользоваться таким правом можно по уважительной причине – болезни или уезде в командировку.

Напомним, что единый день голосования в России пройдет 13 сентября. В этот день в Алтайском крае будут выбирать трех депутатов краевого парламента.