Три человека погибли в ДТП с пьяным водителем в Алтайском крае

Фото: Аварком Бийск "Все ДТП Бийска"

Три человека погибли при столкновении двух автомобилей на трассе в Солтонском районе 12 сентября, сообщает "Аварком Бийск".

Внедорожник Mercedes-Benz вылетел на встречную полосу и протаранил ВАЗ-2107. В результате аварии погибли три человека из отечественного авто – брат с сестрой и их отец.

При этом водитель иномарки не пострадал. Очевидцы отмечают, что в момент ДТП он был пьян.

Как ранее сообщил amic.ru, 12 сентября в Рубцовске иномарка столкнулась с троллейбусом. По словам местных жителей, водитель автомобиля сдавал назад, не убедился в безопасности маневра и врезался в электротранспорт. Очевидцы отметили, что виновник аварии скрылся с места ДТП и теперь его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.