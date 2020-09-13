В Алтайском крае 190 тысяч учеников получают бесплатное горячее питание

Порядка 190 тысяч учащихся младших классов в Алтайском крае получают бесплатное горячее питание, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что краевое Минобрнауки создало межведомственную рабочую группу, которая обсуждает вопросы организации горячего питания и привлекает к работе общественность. Сейчас министерство разрабатывает модели мониторинга обеспеченности детей здоровым питанием, а в дальнейшем в системе информационного образования создадут модуль, где каждый родитель сможет оставить предложения и замечания.

Как рассказала замминистра образования и науки Лариса Терновая, в Алтайском крае действует две нормы по питанию школьников: одна обслуживает около 15 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья, вторая – действует с 1 сентября для учащихся 1-4 классов. Это еще примерно 119 тысяч ребят.

Всего на организацию бесплатного горячего питания для школьников 1-4 классов Алтайский край получил около 350 млн рублей из федерального бюджета. Общий же объем средств на эти цели в регионе составит порядка 500 млн рублей.