В Алтайском крае 190 тысяч учеников получают бесплатное горячее питание

Порядка 190 тысяч учащихся младших классов в Алтайском крае получают бесплатное горячее питание, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Отмечается, что краевое Минобрнауки создало межведомственную рабочую группу, которая обсуждает вопросы организации горячего питания и привлекает к работе общественность. Сейчас министерство разрабатывает модели мониторинга обеспеченности детей здоровым питанием, а в дальнейшем в системе информационного образования создадут модуль, где каждый родитель сможет оставить предложения и замечания.
Как рассказала замминистра образования и науки Лариса Терновая, в Алтайском крае действует две нормы по питанию школьников: одна обслуживает около 15 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья, вторая – действует с 1 сентября для учащихся 1-4 классов. Это еще примерно 119 тысяч ребят.
Всего на организацию бесплатного горячего питания для школьников 1-4 классов Алтайский край получил около 350 млн рублей из федерального бюджета. Общий же объем средств на эти цели в регионе составит порядка 500 млн рублей.
Комментарии
Ога.перед пешим отчитались
Их бы самих посадить на это питание. Одно слово, горячее...
Это в какой школе такое бесплатное меню как на фото?
Племянник учится в 123 школе, так ходит голодный, есть это невозможно. Молочная каша без молока, вместо какао какая-то жижа закрашенная, в лучшем случае съедобный только хлеб и чай. Зачем мажут масло на хлеб сразу? Не все дети едят масло. С собой ничего не разрешают брать, купить негде в школе, вот и получается, что ребенок вынужден голодным быть(((
"Сейчас министерство разрабатывает модели мониторинга обеспеченности детей здоровым питанием, а в дальнейшем в системе информационного образования создадут модуль, где каждый родитель сможет оставить предложения и замечания." От разработки модуля дети сытые станут?
13.09.2020 16:05
Таня
Племянник учится в 123 школе, так ходит голодный, есть это невозможно. Молочная каша без молока, вместо какао какая-то жижа закрашенная, в лучшем случае съедобный только хлеб и чай. Зачем мажут масло на хлеб сразу? Не все дети едят масло. С собой ничего не разрешают брать, купить негде в школе, вот и получается, что ребенок вынужден голодным быть(((
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Кладите ему с собой хотя бы бутерброд или пирожок. Мало ли что не разрешают, у нас тоже не разрешали. Ребенок съедал, когда учитель из класса выходила.
Видимо чиновники совсем не в курсе, что реально едят дети в школах.