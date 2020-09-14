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(Не)настоящий подполковник. Кандидата в главы села подозревают в подделке документов

, ИА "Амител"
Точку в этой истории должны поставить правоохранители

Кандидата на должность главы Бобровского сельсовета Первомайского района Сергея Томиленко, которого эксперты считали одним из фаворитов выборов, подозревают в том, что он специально указал о себе недостоверные сведения. По версии его оппонентов, Томиленко предоставил вымышленные данные о своем образовании и наградах. Однако крайизбирком не считает это основанием для отмены регистрации кандидата. Amic.ru разбирался в запутанной истории, которая может получить продолжение и после дня голосования, но уже в уголовной плоскости.

Подполковник ФСБ

На должность главы Бобровского сельсовета претендовали семь человек, причем сразу четверо из них – самовыдвиженцы. От парламентских партий было выдвинуто три человека, в том числе и Сергей Томиленко – от "Единой России".

В своей предвыборной биографии Томиленко пишет, что почти 30 лет служил в армии по контракту, имеет награды. После этого в Барнауле работал семь лет председателем ТСЖ. Которое, как он указал сам, под его руководством "стало одним из лучших". Избирателям Томиленко представлялся подполковником ФСБ, хотя, по версии жителя Бобровки Владимира Дубровского, был уволен из рядов вооруженных сил в звании старшего прапорщика. Об этом сказано в жалобе, направленной Дубровским в адрес УФСБ России по Алтайскому краю, прокуратуру Первомайского района и краевую избирательную комиссию (копия есть в распоряжении amic.ru).

На сайте избиркома опубликованы основные биографические данные каждого из кандидатов. Томиленко родился 22 сентября 1962 года на Украине. В настоящее время проживает в Бобровке, временно не работает. Кандидат в главы сельсовета окончил СПТУ № 23 в городе Канево Черкасской области в 1981 году и Высшее пограничное командное училище КГБ при СМ СССР им. Дзержинского в 1986 году.

Дубровский  настаивает, что Томиленко предоставил поддельные документы об окончании высшего пограничного училища КГБ. На самом деле, полагает активист из Бобровки, Томиленко там проходил всего лишь курсы прапорщиков.

Щедрая академия

Есть и еще одна нестыковка в послужном списке кандидата в главы сельсовета. Об этом также говорится в жалобе в адрес крайизбиркома. Речь идет о награждении Сергея Томиленко золотой медалью Андропова "За выдающиеся заслуги перед Родиной". Кандидат ссылается на выданный ему в 2005 году диплом Академией проблем безопасности обороны и правопорядка (АБОП). При этом учебное учреждение ликвидировано в 2009 году по решению суда, за присвоение наград, сходных с государственными. Генпрокуратура тогда писала, что это "создает условия для коррупционных проявлений и дискредитирует государственную власть". Все учрежденные АБОП ордена и медали официально признаны недействительными в 2008 году.

Медаль, как утверждает Томиленко, ему вручили в то время, когда он проходил службу в ФСБ РФ по Алтайскому краю в звании подполковника.

Вопросы у автора жалобы, Владимира Дубровского, вызвало и окончание Высшего пограничного командного училища КГБ при СМ СССР им. Дзержинского в 1986 году. Ксерокопию этого диплома заверил подписью начальник пограничного управления ФСБ РФ по Алтайскому краю Михаил Печенцев 28 июля 2020 года. На ксерокопии стоит штамп, где указан адрес: Барнаул, проспект Энергетиков, 33.

Однако, пишет Дубровский (и это подтверждается сведениями из открытых источников), Печенцев в декабре 2009 года был переведен на другое место службы. Его сменил Николай Гусев. Таким образом, в 2020 году заверить документ экс-начальник пограничного управления ФСБ никак не мог. Кроме того, пограничное управление ФСБ по региону уже около 10 лет не располагается на проспекте Энергетиков. Его актуальный адрес: улица Власихинская, 184.

Именно поэтому Владимир Дубровский и сделал вывод, что представленные документы были подделаны. Если это действительно так, речь может идти об уголовной ответственности. В частности ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков") предусматривает до двух лет лишения свободы.

Происки конкурентов

Автор жалобы считает: поскольку Сергей Томиленко указал недостоверные сведения о себе, его нужно снимать с выборов. Однако крайизбирком не видит для этого причины. Как пояснили amic.ru  в комиссии, информация о наградах не отражается в избирательных бюллетенях для голосования или плакатах с информацией о кандидатах. Кроме того, проверка достоверности сведений, которые кандидат указывает в агитационных материалах, не входит в компетенцию избирательной комиссии, организующей выборы.

"Что касается сведений о профессиональном образовании, кандидатом в  заявлении были указаны сведения о наличии у него профессионального образования и об окончании высшего пограничного командного училища КГБ при СМ СССР им. Ф.Э. Дзержинского (Алма-Ата). Избирательной комиссией, организующей выборы, был направлен соответствующий запрос о проверке достоверности указанных сведений в Республику Казахстан, ответ на который не был получен", – сказано в ответе КИК.

Самое главное, что даже в случае выявления недостоверных сведений об образовании, указанных кандидатом, это не является основанием для отказа в регистрации. Таким образом, с этой стороны опасаться Томиленко нечего.

Amic.ru дозвонился и до кандидата в главы сельсовета. Томиленко оказался немногословен и отделался короткой репликой. "Все документы в оригинале есть, пусть направят запрос в училище – там все подтвердят. Подробнее этой темы касаться не хотел бы", – прокомментировал amic.ru спорную ситуацию кандидат. Томиленко считает, что происходящее вокруг его персоны – не более чем происки отдельных конкурентов. Однако называть конкретные фамилии недоброжелателей претендент на кресло главы Бобровского сельсовета не стал.

Теперь главный вопрос – какое решение по жалобе примут правоохранители? Если факты, изложенные в документе, подтвердятся, нынешнему кандидату придется давать пояснения не только по спорным эпизодам своей биографии, но и как именно и у кого он заверил ксерокопию диплома из советского прошлого.

UPD. На момент выхода материала итоги по выборам главы Бобровского сельсовета опубликованы не были. По сведениям amic.ru, победу одержал действующий глава Сергей Ванпилин, а Сергей Томиленко занял третье место.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

14.09.2020 08:12
- гость -

Не ново. Таких миллионы.

14.09.2020 08:15
- гость -

Чертовски находчивый парень!!!!

14.09.2020 09:04
- гость -

Такие люди нужны "Единой России"!

14.09.2020 10:18
- гость -

Получается, что я могу диплом Гарварда на принтере напечатать, должность себе приписать и вперёд баллотироваться в президенты?!!!
Это как? "НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ" И комиссия этого не проверяет!!!! Так почему они не у всех тогда документы принимают?

14.09.2020 10:18
- гость -

Получается, что я могу диплом Гарварда на принтере напечатать, должность себе приписать и вперёд баллотироваться в президенты?!!!
Это как? "НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ" И комиссия этого не проверяет!!!! Так почему они не у всех тогда документы принимают?

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