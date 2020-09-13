48-летний мужчина без вести пропал в Алтайском крае

На рыболовной базе "Остров Тихий" в селе Сростки Бийского района пропал 48-летний Анатолий Яковлев, сообщают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт". Местонахождение мужчины неизвестно с 11 сентября.

Особые приметы: рост 175 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза зеленые. Был одет в зеленый камуфляжный костюм и темно-серые кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить на горячую линию отряда "Лиза Алерт" по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.