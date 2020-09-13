Появились данные экзитполов по довыборам в АКЗС

Согласно данным экзитполов по довыборам в АКЗС на трех округах уверенно лидируют кандидаты от партии "Единая Россия", сообщает telegram-канал "ПолитАлтай".

Единоросов представляют Максим Кочев (избирательный округ №12), Артем Шамков (№ 26) и Григорий Бахтин (№31).

Эксперты также констатировали, что главной оппозиционной силой стали кандидаты от КПРФ – по двум округам они занимают вторую позицию.

Однако по избирательному округу №31, согласно данным экзитполов, Елена Речкова ("Справедливая Россия") опережает Евгения Хорошилова (КПРФ) примерно на 2%.

Напомним, в округ № 26 входит часть Октябрьского района Барнаула, округ № 31 включает в себя часть Бийска, а в округ № 12 входят Краснощековский, Курьинский, Чарышский и Шипуновский районы.