Стали известны предварительные результаты довыборов в АКЗС

Появились предварительные результаты подсчета голосов на довыборах в АКЗС по избирательным округам №26 и №31. На каждом из них уверенно лидируют кандидаты от партии "Единая Россия". Об этом сообщает telegram-канал "ПолитАлтай".

Больше всех голосов на округе №26 набрал гендиректор барнаульского завода АТИ Артем Шамков, который баллотируется от единоросов. За него проголосовали 57,21% избирателей.

Следом идут Антон Арцибашев (КПРФ) с 15,13%, Александр Гончаренко ("Яблоко") с 12,74%, Александр Мокров (ЛДПР) с 8,29%, Сергей Аргузов ("Партия Прогресса") с 2,49% и Дмитрий Трегуб (самовыдвиженец) с 2,21%.

На округе №31 лидирует Григорий Бахтин (ЕР) с 55,66% голосов. Елена Речкова (СР) набрала 22,19%, Евгений Хорошилов (КПРФ) – 17,58%, Илья Соколов ("За справедливость") – 1,84%.