В Горном Алтае выявили 21 новый случай коронавируса

За прошедшие сутки в Горном Алтае зафиксировали 21 новый случай COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом. За весь период в республике насчитали 2584 заболевших.

Диагноз подтвердился у восьми жителей города Горно-Алтайска, в том числе у трех детей; у пяти жителей Онгудайского района; у двух жителей Майминского района; у двух жителей Турочакского района, в том числе у одного ребенка; у одной жительницы Кош-Агачского района; у одного жителя Улаганского района; у одного жителя Чемальского района и у одного жителя Шебалинского района.

Выздоровели за сутки четыре пациента. Всего из больниц региона выписали 2136 человек.

Ранее в регионе зарегистрировали 13 летальных случаев у пациентов с коронавирусом. 11 из них скончались от COVID-19, два – от иных причин.