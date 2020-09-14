"Очереди по 70 человек". Барнаульцы не могут поставить на учет свои новые автомобили

Жители города в сообществе Barnaul22 рассказали о проблеме, которая может серьезно ударить по их кошелькам. По словам людей, в единственном открытом филиале ГИБДД невозможно поставить новые машины на учет.

"В субботу в 8:30 приезжаем, а там очередь из 70 человек, и еще ведут список дальше", – пишут барнаульцы.

По словам автовладельцев, в единственный открытый на данный момент филиал на 10-й Западной через портал "Госуслуги" невозможно записаться на ближайшие полтора-два месяца. При этом за непостановку авто на учет в течение 10 дней гражданам грозит штраф в размере 1500-2000 рублей.

В комментариях под постом пользователи отметили, что решали аналогичные проблемы в других населенных пунктах, но то, что на большой город работает только одно отделение ГИБДД, это непорядок.

Примечательно, что, несмотря на обязательный масочный режим и то, что коронавирус от нас никуда не делся, судя по фото, даже непосредственно в здании, которое принадлежит правоохранительным органам, маски не носит почти никто.