"Очереди по 70 человек". Барнаульцы не могут поставить на учет свои новые автомобили

Жители города в сообществе Barnaul22 рассказали о проблеме, которая может серьезно ударить по их кошелькам. По словам людей, в единственном открытом филиале ГИБДД невозможно поставить новые машины на учет.
"В субботу в 8:30 приезжаем, а там очередь из 70 человек, и еще ведут список дальше", – пишут барнаульцы.
По словам автовладельцев, в единственный открытый на данный момент филиал на 10-й Западной через портал "Госуслуги" невозможно записаться на ближайшие полтора-два месяца. При этом за непостановку авто на учет в течение 10 дней гражданам грозит штраф в размере 1500-2000 рублей.
В комментариях под постом пользователи отметили, что решали аналогичные проблемы в других населенных пунктах, но то, что на большой город работает только одно отделение ГИБДД, это непорядок.
Примечательно, что, несмотря на обязательный масочный режим и то, что коронавирус от нас никуда не делся, судя по фото, даже непосредственно в здании, которое принадлежит правоохранительным органам, маски не носит почти никто.
Комментарии
"Новые автомобили")
все работает, через гос услуги норм записываешься. Правда на месяц вперед очередь, но там ведь и " псевдо талоны " получают, никто не отслеживает!
Три тысячи - без очереди.
Частные услуги - эффективнее и проще государственных.
Ура! Все в СССР товаприщи!
Да не штрафуют за это, успокойтесь. Я разговаривал с инспектором, сам в такой же ситуации был - он сказал, что все понимают причины и штрафовать приказа не было.