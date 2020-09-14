Житель Рубцовска захотел легких денег и потерял 700 тысяч рублей

Житель Рубцовска в интернете наткнулся на рекламную страницу "Легкий заработок" и перешел по ссылке. Мужчину не предупредили, что легко заработает не он, а на нем.

Горожанин ввел свои данные и через несколько минут с ним связался сотрудник колл-центра. Он предложил рубцовчанину вложиться в электронную биржу и пообещал увеличение дохода в десять раз.

Наивный мужчина перевел мошенникам 195 тысяч рублей и стал ждать сказочного богатства. На следующий день ему снова позвонили и предложили взять кредит, чтобы увеличить свой капитал. Он согласился, взял в банке 500 тысяч рублей и перевел их на пять абонентских номеров.

Удивительно (нет), но спустя неделю никаких денег в своем личном кабинете инвестор не обнаружил.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в крупном размере"). Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы сроком до 6 лет", – рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.