Перед тем как открыть новое SMS-сообщение, необходимо посмотреть на имя отправителя в push-окне. Если в этой строке также указана ссылка для перехода, то открывать такое сообщение нельзя, предупреждает специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова.

"Если в SMS говорится о якобы неполученном MMS, переходить по ссылке категорически не рекомендуется. Иногда ссылку видно сразу в push-окне и злоумышленники рассчитывают, что вы кликнете на нее случайно", – цитирует эксперта агентство "Прайм".

Кроме того, если сообщение пришло от неизвестного человека, а в качестве отправителя указано общее название, например "info", то и такое SMS стоит проигнорировать. Любые обезличенные эмоционально окрашенные обращения и сообщения о выигрышах, акциях, скидках и срочной информации со ссылками – это всегда признаки мошенничества, утверждает Боровикова.

При переходе по ссылке телефон может подхватить вирус, который, в свою очередь, похитит личные данные и оставит без денег на банковской карте. Поэтому такие сообщения лучше сразу удалять.