Главного единоросса Славгорода поддержали 67 избирателей

По предварительным результатам подсчета голосов в Славгороде выяснилось, что представители партии власти не смогли обеспечить себе большинство в городской думе. Это следует из данных краевого избиркома.

На кону было 21 место по одномандатным избирательным округам. Кандидаты от "Единой России" одержали победу только на восьми. На одного меньше среди победителей самовыдвиженцев – семеро.

Оставшиеся шесть мест распределили между собой оппозиционные партии: три у ЛДПР, два у КПРФ и одно – у "Справедливой России".

Стоит отметить, что не смогла войти в состав гордумы секретарь городского отделения "Единой России" Ольга Токмакова. Она набрала всего 67 голосов. Победителем по ее округу стал предприниматель Сергей Киреев, который избирался от справедливороссов. За него проголосовали 198 человек.