ВОЗ прогнозирует рост смертности из-за COVID-19

Смертность из-за коронавируса в Европе может резко вырасти уже в октябре-ноябре текущего года. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Его слова приводит AFP в Twitter.

"Будет сложнее. В октябре, в ноябре ожидается рост смертности", – сказал он.

Как уже писал amic.ru, за последние сутки ВОЗ зафиксировала 307 930 новых случаев COVID-19. Это стало новым рекордом по приросту заразившихся коронавирусом с самого начала пандемии. При этом предыдущий антирекорд организация зафиксировали лишь неделю назад – тогда инфекцию выявили у 306 857 человек.