В России зафиксировали свыше 5,5 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

Число случаев заболевания коронавирусом в России за последние сутки выросло на 5509 – до 1 068 320 человек, сообщили в федеральном оперштабе.

В тройке антилидеров по суточному приросту зараженных – Москва (+696 человек за сутки), Санкт-Петербург (+199) и Московская область (+163). Алтайский край, в котором за последние 24 часа выявили 60 случаев COVID-19, сегодня по этому показателю занимает 33-е место.

Выздоровели в общей сложности 878 700 человек, в том числе 2475 – за последние сутки.

Умерло еще 57 человек с коронавирусом. Общее количество летальных исходов с начала пандемии составляет 18 635.