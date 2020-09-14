В единый день голосования, 13 сентября 2020 года, в Алтайском крае прошли дополнительные выборы депутатов Заксобрания по трем избирательным округам и выборы в органы местного самоуправления в муниципалитетах. "Справедливая Россия" стала первой среди оппозиции и подтвердила второе место среди парламентских партий.

По итогам голосования всего "разыграли" 402 мандата: трех депутатов АКЗС, 28 глав сельсоветов и 371 депутата муниципального уровня. Справороссы получили 48 мандатов (из них 2 – глав сельсовета), что составило 12% от общего числа. У КПРФ – 12 мандатов (3%), ЛДПР – 6 (1,5%), самовыдвиженцев – 37 (9,3%).

Депутат Госдумы, лидер алтайских эсеров Александр Терентьев, подводя итоги вчерашнего голосования, поблагодарил всех соратников в Алтайском крае за последовательную и качественную работу в регионе, которая отражается на результатах выборов.

"С каждым годом этот политический экзамен становится все сложнее, явка – все ниже, у людей доверие к власти слабеет, избирательное законодательство все более усложняется. Но мы уверены в наших силах, потому что работаем на благо людей. Выборы в этом году в крае выдались очень напряженными, все силы были задействованы в максимальном объеме. Местные отделения, кандидаты неустанно работали с полной отдачей на местах с избирателями. Это позволило нам получить три мандата из трех в Советском районе. В Славгородском горсобрании теперь у нас есть депутат. Как всегда, порадовала Крутиха", – подчеркнул парламентарий.

Полностью с именами новоявленных депутатов от "Справедливой России" можно ознакомиться здесь.