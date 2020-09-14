Житель Барнаула нашел тайник с золотом на 23 тысячи рублей

Тайник с золотом проекта ТНТ "Золото Геленджика" в Барнауле выиграл Максим Суслов. Как сообщили в пресс-службе телеканала, он внимательно смотрел премьерный выпуск шоу и действовал по инструкции, поэтому сразу сумел точно определить местоположение клада телеканала ТНТ. Выигрыш Максим потратит на исполнение своей маленькой мечты – поездку на море всей семьей.

"Узнав о конкурсе на странице телеканала ТНТ в "Инстаграм", мы с женой сразу решили участвовать. Очень любим подобные квесты. Заранее продумали план действий, за 10 минут до начала поехали на удобную транспортную развязку в центре, смотрели эфир в машине. Отсканировав QR-код, сразу поняли, что приз в Нагорном парке. На месте пришлось поискать, но когда нашли, были безумно счастливы, что успели первыми, так как желающих уже через несколько минут в парке было очень много", – рассказал Максим Суслов.

Победитель получил в подарок денежный эквивалент 5 граммов золота. Это около 23 тысяч рублей.

Напомним, что 13 сентября запустили шоу "Золото Геленджика", в котором более тысячи участников, представляющих все субъекты России, попробуют выиграть главный приз – 1 кг чистого золота. Ведущий проекта – актер Иван Охлобыстин.

Смотрите новое шоу "Золото Геленджика" (16+) каждое воскресенье в 19:00 на ТНТ и участвуйте в акциях телеканала.