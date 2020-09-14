Барнаулец канцелярским ножом убил знакомую

В Барнауле будут судить 48-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве женщины, пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Как рассказали в ведомстве, в конце июня 2020 года злоумышленник в своей квартире распивал спиртное с 50-летней знакомой. Пара пыталась жить совместно, но отношения не складывались из-за того, что женщина позволяла себе ночевать не дома и злоупотребляла алкоголем.

Мужчина предложил горожанке вновь наладить отношения, но та в ответ та начала оскорблять его. В результате хозяин квартиры разбил ей нос, но и это женщину не остановило — она продолжила унижать его достоинство.

"Движимый чувством обиды, обвиняемый канцелярским ножом нанес ей не менее пяти ранений в шею, руки и ноги, от которых она скончалась на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Дело направили в суд.