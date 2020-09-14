Виктор Томенко принял участие в торжественном открытии новой линии на "Алтай-Коксе"

14 сентября в Заринске состоялось торжественное открытие уникальной технологической линии по трамбованию угольной шихты на предприятии "Алтай-Кокс". В мероприятии принял участие Виктор Томенко, пишет официальный сайт региона.

Инвестиции в проект составили 4,8 млрд рублей. Предполагается, что экономическим эффектом от внедрения новой технологической линии станет снижение себестоимости кокса, повышение эффективности технологического процесса от входящего угля на "Алтай-Коксе" до получения готового чугуна в доменном производстве, экологичность нового комплекса, оснащенного современной системой сбора и очистки дыма и отходящих газов, а также рост налоговых отчислений.

"Поздравляю вас с завершением столь важного этапа в развитии предприятия. Сегодня мы подводим своего рода черту под той большой, более чем двухлетней работой, которая на "Алтай-Коксе" проводилась по модернизации и совершенствованию производства. Объем вложенных инвестиций составил около 5 миллиардов рублей, и он, конечно, даст эффект и в плане снижения затрат, что очень важно для предприятия, повышения показателей его деятельности, и эффект с точки зрения экологии", — сказал на открытии губернатор Алтайского края.

По его словам, власти следят за тем, что происходит на "Алтай-Коксе" и готовы взаимодействовать по насущным вопросам предприятия.