Виктор Томенко принял участие в торжественном открытии новой линии на "Алтай-Коксе"

14 сентября в Заринске состоялось торжественное открытие уникальной технологической линии по трамбованию угольной шихты на предприятии "Алтай-Кокс". В мероприятии принял участие Виктор Томенко, пишет официальный сайт региона.
Инвестиции в проект составили 4,8 млрд рублей. Предполагается, что экономическим эффектом от внедрения новой технологической линии станет снижение себестоимости кокса, повышение эффективности технологического процесса от входящего угля на "Алтай-Коксе" до получения готового чугуна в доменном производстве, экологичность нового комплекса, оснащенного современной системой сбора и очистки дыма и отходящих газов, а также рост налоговых отчислений.
"Поздравляю вас с завершением столь важного этапа в развитии предприятия. Сегодня мы подводим своего рода черту под той большой, более чем двухлетней работой, которая на "Алтай-Коксе" проводилась по модернизации и совершенствованию производства. Объем вложенных инвестиций составил около 5 миллиардов рублей, и он, конечно, даст эффект и в плане снижения затрат, что очень важно для предприятия, повышения показателей его деятельности, и эффект с точки зрения экологии", — сказал на открытии губернатор Алтайского края.
По его словам, власти следят за тем, что происходит на "Алтай-Коксе" и готовы взаимодействовать по насущным вопросам предприятия.
Комментарии
У нас едва ли не все новости про Виктора Томенко о том как он участвует в тех или иных торжественных мероприятиях. Он работать собирается?
Так, а кому кокс? Промышленность стоит, литейки, что остались, работают на индукционных печках. Опять "инвестиции" в рамках сырьевого придатка, мимо русского кармана.