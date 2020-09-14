Пассажирский поезд протаранил трактор на железной дороге в Алтайском крае

Фото: ЛУ МВД России по Алтайскому краю

Пассажирский поезд Абакан-Москва протаранил трактор на железной дороге у перегона Артышта-2 в Алтайском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Алтайского линейного управления МВД России.

Водитель трактора ехал вдоль путей и не выдержал нужной дистанции, что привело к столкновению с пассажирским поездом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать аварии не удалось.

Кабину трактора буквально разворотило, но водитель остался жив и почти здоров. Серьезных травм мужчина не получил.

"Схода подвижного состава не произошло, пассажиры поезда и локомотивная бригада не пострадали. На график движения других поездов происшествие не повлияло", — отметили в ведомстве.