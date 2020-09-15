Естественная убыль населения Барнаула в пандемию выросла вдвое

За время пандемии коронавируса естественная убыль населения в Барнауле выросла почти в два раза. Об этом сообщает Алтайкрайстат.

На тысячу жителей Барнаула показатель рождаемости составил 9,2, а смертности – 11,7. Рождаемость в городе выше среднего по краю на 7%, а смертность ниже на 15,2%. Смертность уменьшилась только в двух районах Барнаула – Ленинском и Центральном. Рождаемость снизилась по всему городу.

Таким образом, естественная убыль населения в городе составила 1025 человек, что почти вдвое больше аналогичного периода прошлого года. Тогда этот показатель составлял 582 человека.

В целом по региону число родившихся и умерших сократилось почти одинаково. Так, в январе-июле 2020 года родилось на 1087 младенцев меньше, чем годом ранее, и умерло на 1061 человека меньше. Таким образом, естественная убыль увеличилась незначительно – всего на 26 человек.