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Мужчина выпал из окна девятого этажа в Барнауле

, ИА "Амител"
Пострадавший скончался на месте
Фото: imag.one

Фото: imag.one

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о том, что из окна девятого этажа в доме по адресу Павловский тракт, 267, выпал 27-летний мужчина. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. 

В Следственном комитете рассказали, что правоохранители ведут работу по факту случившегося. На месте проводится осмотр, опрашиваются очевидцы произошедшего. 

"В ходе доследственной проверки следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего, одной из приоритетных версий является несчастный случай", – отмечают представители ведомства.

Подробности и обстоятельства происшествия уточняются. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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