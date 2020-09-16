Названы главные продукты для похудения

Людям, которые хотят сбросить лишний вес, следует ежедневно съедать до 300 граммов листьев зеленого салата. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Пугачева, пишет "Комсомольская правда".

Для салата характерна не только крайне низкая калорийность, но и высокое содержание клетчатки, аскорбиновой и фолиевой кислот, а также калия, который служит эффективным мочегонным средством. При этом для лучшего усвоения полезных веществ эксперт рекомендовала заправлять салат небольшим количеством растительного масла.

Также похудению способствуют капуста, огурцы и свекла. Помимо этого, они благотворно влияют на пищеварение и помогают поддержать энергетический обмен.

Кроме того, в пищу также можно употреблять имбирь, хрен, лук и чеснок, поскольку биологически активные вещества в этих продуктах оказывают антисептическое, антиоксидантное и стимулирующее воздействие на организм.