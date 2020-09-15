Форсаж по-барнаульски: горожане наблюдали ДТП с неожиданным сюжетным поворотом

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о ДТП, в котором смешались скорость, слабоумие и крепкие узы дружбы.

Водитель баклажановых "Жигулей" практиковал "агрессивное" вождение и чуть не закончил свой заезд "поцелуем" с внедорожником, однако успел вывернуть и уехать в деревья у дома по адресу Бабуркина, 12.

Человек, сидевший за рулем, после аварии убежал в неизвестном направлении, а в машине остался пассажир, который находился на заднем сиденье. Сотрудникам ДПС мужчина заявил, что именно он управлял "Жигулями", но не уточнил, почему решил пересесть назад. Барнаульцы, которые стали свидетелями аварии, рассказали, что водитель был пьян, именно поэтому друг решил взять вину на себя.