Зеленое будущее. Жители Барнаула могут подарить городу целый лес

Барнаульцы могут внести свой вклад в озеленение районов, парков и скверов вместе с "Легендой жизни". Специально к 290-летию краевой столицы компания выпустила лимитированную серию природной воды. Это бутылочки с признанием в любви родному городу и информацией об экопроекте, в котором может принять участие любой желающий.

Экопроект от "Легенды жизни" направлен на решение проблемы повторной переработки пластика, которая остро стоит во всем мире. Так, клиенты компании могут сдать ПЭТ из-под воды любой марки на повторную переработку. Все расходы по сбору, хранению и транспортировке пластика "Легенда жизни" берет на себя. А на вырученные от сдачи ПЭТ средства компания закупает саженцы и высаживает их на территории города.

Инициативу компании поддерживают спортивные фитнес-клубы города, такие как "Магис Спорт", Body Club, СК "Темп". На территории клубов установлены ПЭТ-утилизаторы, куда любой желающий может выбросить пустую бутылку из-под воды.

"Юбилей Барнаула – прекрасный повод задуматься о будущем нашего города. Сколько саженцев мы посадим: 100 или целый лес – зависит от нас с вами! Присоединяйтесь к экопроекту от "Легенды жизни", – призывают организаторы акции.

Как принять участие в проекте?

Приобретая бутилированную воду (0,33-5 л), сохраняй бутылку. Подготовь ПЭТ-тару к сдаче: сними крышку, сожми бутылку, надень крышку, сложи в пакет. При оформлении заказа на сайте отметь участие в экопроекте. При заказе по телефону – предупреди оператора. При получении заказа отдай экспедитору пустую тару. Мы отвезем пластик на утилизацию.

За два года было собрано и передано на переработку более двух тонн пластика. Из него изготовили волокна для синтетических нитей, ковров и одежды. Так, в прошлом году совместными усилиями горожан, принявших участие в акции, было высажено 90 зеленых елей и сосен в парке Центрального района и на территории бывшего стадиона "Мотор".