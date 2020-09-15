На Алтайский край обрушатся мощные порывы ветра и грозы

16 сентября в Алтайском крае начнется с дождей, гроз и сильных порывов ветра, в связи с чем региональное управление МЧС России предупреждает жителей региона о неблагоприятной погоде.

В среду ожидаются осадки и мощный ветер. Его порывы временами будут достигать скорости 20 м/с. Пройдут дожди и грозы. В связи с неблагоприятными погодными факторами возможно возникновение ЧС.

При сильном ветре жителям региона нужно опасаться обрушений плохо закрепленных конструкций, падений деревьев и обрывов линий электропередачи. Эти же обстоятельства следует учитывать и при парковке автомобилей.

При грозе, управляя машиной, желательно припарковаться. Грозы с ливнем резко ухудшают видимость, снижают сцепление с дорогой, а вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. В это время также нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить.