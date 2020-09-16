Машина скорой помощи сгорела на трассе в Алтайском крае

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о пожаре на алтайской трассе. Вечером 15 сентября сгорел автомобиль скорой помощи.

Как сообщили свидетели случившегося, машина принадлежит ЦРБ Завьяловского района, а водитель возвращался из командировки. В пути в проводке "буханки" произошло короткое замыкание и автомобиль загорелся.

Судя по опубликованной видеозаписи, тушить скорую приехала только одна пожарная машина, а сам УАЗ в какой-то момент начал гореть открытым огнем.

В результате происшествия никто не пострадал, однако Завьяловской больнице придется покупать новый автомобиль скорой помощи.