Одну школу и 51 класс закрыли в Алтайском крае

Из-за распространения ОРВИ в Алтайском крае закрываются образовательные учреждения. Об этом amic.ru сообщили в региональном Министерстве образования.

На данный момент в крае уже полностью закрыта Петропавловская СОШ, 51 класс в 30 школах края, три филиала детских садов (два – в Табунском районе и один – в Петропавловском районе), а также три группы в двух детских садах.

Ранее amic.ru писал о том, что больным острыми респираторно-вирусными инфекциями пока не будут делать тест на COVID-19. Список контингента людей, которые подлежат обследованию на коронавирусную инфекцию, прописаны в постановлении главного санитарного врача Анны Поповой.